CAN PARC: Côte d'Ivoire et Burundi dévoilent leurs stratégies, d'autres nations inquiètes car... Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Juillet 2022 à 00:22 | | 0 commentaire(s)| Ce samedi 2 juillet 2022 est la troisième journée de la Compétition panafricaine de Robotique (PARC), organisé par DAUST(Dakar Américain University of science and Technology ). Les encadreurs des équipes de la Côte d’Ivoire et de Burundi nous dévoilent leurs stratégies de travail. Si certaines équipes ont déjà terminé leurs montages, c'est le contraire pour d'autres.



Accueil Envoyer à un ami Partager