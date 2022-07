CAN Robotique: les visiteurs affichent aussi leurs ambitions et... Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Juillet 2022 à 16:59 | | 0 commentaire(s)| Toujours dans la troisième journée de la compétition Panafricaine de Robotique(PARC), les pays anglophones tels que l’Afrique du Sud, le Nigéria et l’Uganda disent être prêts pour la finale.



Accueil Envoyer à un ami Partager