CAN U17, LE MAROC REJOINT LE MALI EN FINALE

A domicile, les Lionceaux de l’Atlas vont tenter de succéder, samedi, aux Lionceaux du Sénégal, sortis de la compétition en quart de finale par les Ivoiriens. Le Maroc a rejoint le Mali en finale de la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans, après avoir battu, mardi, aux tirs au but (4-3), la Côte d’Ivoire en demi-finale. Les deux équipes étaient à égalité à l’issue du temps réglementaire. Un peu plutôt en début de soirée, le Mali s’est qualifié en éliminant, (2-0), le Burkina Faso. Soumaila Fané (42e) et Mahamadou Traoré (74e) sont les buteurs maliens. A domicile, les Lionceaux de l’Atlas vont tenter de succéder, samedi, aux Lionceaux du Sénégal, sortis de la compétition en quart de finale par les Ivoiriens. Source Logo: APS Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



