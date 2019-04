CAN-U17 :Les Lionceaux s’accrochent à un recours Les Lionceaux du Sénégal sont éliminés de la Can U17, dimanche, après leur match (0-0) contre le Cameroun, en Tanzanie, pour le compte du troisième et dernier match du groupe B.

Toutefois, Malick Daf et ses garçons s’accrochent à un recours déposé auprès de la CAF contre la Guinée pour fraude sur l’âge de deux joueurs.

Si l’élimination des Lionceaux est confirmée, ils ne participeront pas au Mondial de la catégorie, prévu au mois d’octobre au Brésil.



Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2019 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos