CAN U20 2023 / Sénégal–Égypte, ce samedi À 17 H Les «Lionceaux» visent la passe de trois

Un sans-faute. C’est ce que visera, ce samedi, le Sénégal qui affronte l’Égypte pour le compte de la troisième et dernière journée des phases de poule. Déjà qualifiés pour les quarts, les «Lionceaux» tenteront d’empocher un troisième succès pour finir à la tête du groupe A.

Après avoir dominé le Nigeria (1 – 0) et le Mozambique (3 – 0), le Sénégal tentera d’accrocher le pays hôte à son tableau de chasse. Les «Lionceaux» affrontent au Stade international du Caire l’Égypte, dans un match à double enjeu. Les poulains de Malick Daf voudront s’imposer pour terminer à la première place du groupe, mais aussi rester invaincus. Une mission pas impossible ; même si en face, il y aura de jeunes «Pharaons» qui feront tout pour ne pas se laisser battre par le Sénégal. Tenue en échec (0 – 0) par le Mozambique lors de l’ouverture du tournoi avant de se faire battre (1 – 0) par le Nigeria, l’équipe de Mahmoud Gaber ne compte qu’un seul point et cherchera à se relancer après ces deux résultats décevants et qui ne coïncident pas avec les ambitions fixées avant l’entame du tournoi. Contre le Sénégal déjà assuré de voir le tour suivant, les Égyptiens qui n’ont toujours pas marqué le moindre but dans cette compétition après deux sorties ont l’obligation de s’imposer au risque de se faire sortir prématurément de leur tournoi.

Insolents d’inefficacité, les protégés de Gaber devront faire mieux que face aux «Flying Eagles», s’appliquer davantage et faire preuve de plus d’efficacité devant les buts. «Le Sénégal est une équipe forte, mais nous nous battrons jusqu’au bout pour décrocher la victoire et nous qualifier», avait laissé entendre le technicien égyptien après la défaite contre le Nigeria. L’enjeu est donc de taille pour les Égyptiens et le sélectionneur Mahmoud Gaber est conscient que son équipe devra réaliser une performance de haute volée si elle veut poursuivre l’aventure dans cette Can. Car une victoire lui ouvrirait les portes des quarts de finale. Mais la tâche risque d’être ardue face aux «Lionceaux» qui voudront achever cette phase de poules sur une bonne note et confirmer leur bonne dynamique. Face à l’Égypte, les poulains de Malick Daf ont donc une opportunité de continuer d’engranger de la confiance, mais aussi de peaufiner leurs automatismes avant d’aborder les matchs couperets. Pour autant, le technicien sénégalais respecte son adversaire et ne s’enflamme pas trop ; même si son équipe est l’une des plus attrayantes du tournoi…

«Nous avons encore beaucoup de travail à faire, car le prochain match sera contre l’Égypte. C’est une grande équipe, très forte, qui joue à domicile. Nous continuerons à nous battre pour atteindre le but ultime, qui est la qualification à la Coupe du monde», avait laissé entendre Daf, après la victoire sur le Mozambique. Le sélectionneur sénégalais s’attend à un match difficile face à des Égyptiens qui se donneront à fond pour passer au tour suivant. Autant dire qu’il y aura ce samedi du spectacle et de la tension sur la pelouse du Stade international du Caire. Dans l’autre rencontre du groupe, le Nigeria fera face au Mozambique.

Samba Oumar FALL

PROGRAMME GROUPE B

Dimanche 26 février 2023

17 h : République centrafricaine – Congo

17 h : Ouganda – Soudan du Sud

La Gambie bat la Zambie et valide son billet pour les quarts

La surprise de la 2e journée, dans le groupe C, est venue de la Gambie. Les « Scorpions », troisièmes de la dernière édition, ont créé la sensation en battant, hier, la Zambie (2 – 0). Vainqueur de la Tunisie lors de la première journée, les hommes de Bojan enchaînent un deuxième succès qui les propulsent en quart de finale. Kajally Drammeh (63e) puis Alagie Saine (84e) ont été les bourreaux des « Chipolopolos » juniors dans ce remake de la 3e place de la Can 2021. Un peu plus tôt, la Tunisie a été tenue en échec par le Bénin (0 – 0). Les « Aiglons » qui ont pris leur premier point dans ce tournoi devront se surpasser lors du dernier match contre la Zambie, le 27 février, pour espérer passer. Le Bénin, reste toujours en course pour la qualification dans ce groupe. Les « Ecureuils » devront se défaire de la Gambie pour espérer passer.

S.O.FALL

