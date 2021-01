CAN U20 : Deux arbitres sénégalais sélectionnés Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Janvier 2021 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|

Deux arbitres sénégalais Adalbert Diouf (central) et Adja Isseu Cissé (assistante) ont été sélectionnés pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U20 prévue en Mauritanie, a appris l’APS auprès de la Confédération africaine de football (CAF). L’assistante sénégalaise a été sélectionnée en même temps que deux autres dames, la Sud-africaine Makama Akzoma Zenith et la Mauritanienne Mariem Chedad, ajoute la même source. La CAN U20 qui aura lieu en Mauritanie du 14 février au 4 mars, sans l’équipe du Sénégal, finaliste en 2015, 2017 et 2019, est la première édition qui se jouera avec 12 équipes. Deux poules seront basées à Nouakchott et une autre à Nouadhibou. Dans la poule A, outre la Mauritanie, pays organisateur, il y a le Cameroun, l’Ouganda et le Mozambique. La poule B est constituée du Burkina Faso, de la Tunisie, de la Namibie et de la République Centrafricaine. Quant à la C, il y a le Ghana, la Tanzanie, la Gambie et le Maroc. Le président de la Commission centrale des arbitres (CAA), Malang Diédhiou, devenu instructeur des arbitres et Mademba Mbacké, instructeur physique, seront également de la partie. L’arbitrage sénégalais sera également présent à la Coupe du monde des clubs qui aura lieu du 1er au 7 février au Qatar, avec un trio composé de Maguette Ndiaye, assisté d’El Hadj Malick Samba et de Djibril Camara. Le jeune arbitre international Issa Sy, quant à lui, est présent au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui se déroule actuellement au Cameroun et sera clôturé le 7 février. SD/SBS/ASB



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-35271-can-u20-deu...

Accueil Envoyer à un ami Partager