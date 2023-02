CAN U20 – Egypte 2023 : Le Sénégal soigne son entame face au Nigeria, 1-0 Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Février 2023 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

L'équipe du Sénégal U20 a bien démarré la 23é Coupe d'Afrique des Nations de football(19 février-12 mars 2023 en Egypte) par une victoire sur le score de 1-0 face au Nigeria, ce dimanche 19 février stade international du Caire. Les Lionceaux, après le match nul entre l'Egypte et le Mozambique en ouverture de la première journée de cette Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, prennent la première place du groupe A. Le but du Sénégal, le premier but dans cette compétition, a été inscrit par Souleymane Faye à la 39é minute de jeu. Le second match du Sénégal est prévu mercredi 22 février face au Mozambique à 14h au Caire. Tandis que pour leur dernier match de la poule A, Les Lionceaux fera face au pays organisateur, l'Egypte. LES 3 GROUPES DE LA CAN U20

Groupe A : Égypte, Sénégal, Nigeria, Mozambique

Groupe B : Ouganda, Centrafrique, Congo, Sud Soudan

Groupe C : Tunisie, Gambie, Bénin, Zambie



