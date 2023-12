CANAL+ réaffirme son engagement sociétal en lançant CANAL+IMPACT

Acteur incontournable de l'audiovisuel en Afrique, le groupe CANAL+ s'attèle depuis de trente ans à marquer un impact positif dans les 25 pays du continent où il déploie ses activités en soutenant les talents africains. CANAL+ réaffirme son engagement grâce à son programme solidaire entièrement dédié à l'Afrique, CANAL+ IMPACT, avec l'objectif d'accélérer les engagements sociétaux et responsables du groupe.



A l'occasion de son lancement officiel, ce mercredi 13 décembre à l'Institut Francais du Sénégal, Grace Loubassou la Directrice des Relations Institutionnelles de CANAL+ INTERNATIONAL et Cheikh Sarr le Directeur Général de CANAL+ SENEGAL ont présenté ce programme qui regroupe les 150 actions annuelles de CANAL+ en Afrique.



Depuis plus de vingt ans, le groupe CANAL+ se mobilise pleinement en Afrique en faveur de la montée en compétences et de l'accès à l'éducation. Agir, informer et transmettre sont les priorités de l'engagement de CANAL+ en Afrique qui ont guidé la création du programme CANAL+ IMPACT. En effet, celui-ci regroupe l'ensemble des 150 actions déployées chaque année par CANAL+ en Afrique autour d'une mission commune : partager les savoirs pour développer les

talents sur le continent.



Le soutien apporté par le groupe CANAL + aux industries créatives et culturelles vise à créer les conditions d'un environnement vertueux et dynamique dans le but de faire émerger les talents de demain. A ce titre, le programme solidaire CANAL + IMPACT se donne pour mission d'informer et de transmettre afin de contribuer de facon tangible et pérenne à l'éducation et l'empowerment des jeunes générations à travers plusieurs initiatives.



Une offre de formations destinées à des professionnels de l'audiovisuel sous la conduite de CANAL+ UNIVERSITY, école itinérante qui leur permet de développer leurs expertises et accompagne la production de contenus de qualité en organisant chaque année plus de 60 ateliers auprès de 1 000 bénéficiaires ;



L'accompagnement d'établissements éducatifs avec l'initiative Orphée, qui propose une dotation de matériel pour donner accès aux jeunes publics à l'éducation et au divertissement dans plus de 50 orphelinats et écoles par an, répartis dans une vingtaine de pays en Afrique ;



Des campagnes de sensibilisation diffusées par nos antennes à titre gracieux et menées conjointement avec des ONG dans le cadre des opérations "UN MOIS, UNE CAUSE", autour de grandes causes sociales et sociétales du continent africain : la protection de l'environnement, les questions de santé publique, l'égalité des droits ou encore la lutte contre

les discriminations.



Les initiatives regroupées au sein du programme CANAL + IMPACT visent à partager les expertises du groupe en collaboration étroite avec de nombreuses parties prenantes - sociétés de production, chaînes de télévision, mais également administrations, établissements publics, ONG et associations - dans un souci de co-construction et afin de réponse aux besoins identifiés localement.



« Le groupe CANAL+ est très présent sur le continent africain. A travers le programme solidaire CANAL+ IMPACT, nous souhaitons renforcer notre contribution à l'éducation, à la sensibilisation, à la montée en compétences et à la formation des talents en Afrique. Dans le prolongement de notre politique RSE, CANAL+ a à cœur d'accompagner non seulement les industries culturelles et créatives, mais aussi les jeunes générations, moteurs du dynamisme de cet écosystème sur tout le continent » déclare Jacques du Puy, Président de CANAL + INTERNATIONAL.



« Grâce au partage de son expertise technique et de son offre de divertissement, CANAL + est fier de prendre part à l'émergence de écosystème créatif et culturel africain. Nous sommes ravis des résultats que nous avons obtenus durant ces trois dernières années. Et ce n'est que le début ! Le lancement de CANAL+ IMPACT va permettre d'accélérer encore nos actions », ajoute Grace Loubassou, Responsable du programme CANAL + IMPACT



A propos du groupe CANAL+ sur le continent africain



Le groupe CANAL +, filiale de Vivendi, est un acteur majeur de la création et de la distribution de contenus dans le monde, avec près de 24 millions d'abonnés, une présence dans plus de 50 pays et 7500 collaboratrices et collaborateurs sur tous les continents. Le groupe CANAL + compte près de 10 millions d'abonnés en France et près de 7 millions en Afrique. Il est le premier opérateur de télévision d'Afrique francophone et il est le premier actionnaire de MultiChoice, leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone. CANAL+ en Afrique, c'est une présence dans 25 pays dont 15 filiales et plus de 30 partenaires locaux, ce qui permet au Groupe de contribuer à la création d'emplois avec plus de 15 000 emplois directs et indirects sur le continent.



CANAL+ est le premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone et produit, édite, et diffuse des séries, films, et émissions dont plus de 2000 heures de contenus africains conçus pour répondre aux exigences des téléspectateurs.