CASAMANCE: La razzia politique de ASSOME inquiète PASTEF

La présence du ministre Assome Aminata Diatta dans le premier gouvernement du Président Macky Sall après sa brillante réélection en 2919 est perçue comme une mission commandée par des responsables du PASTEF qui ont sonné l'alerte signée et portée par un sage du parti.



C'est vrai, la fille du terroir est en service commandé sous l'éclairage du chef de l'Etat pour l'intérêt supérieur de la nation, mais aussi pour rédynamiser et renforcer le dispositif politique de la mouvance présidentielle en Casamance et dans le reste du pays.





Etre en mission pour l'émergence de son terroir n'a rien de péjoratif. La présence de Assome sur le terrain ne devrait déranger car personne ne peut remettre en cause sa légitimité filiale et le cordon indéfectible qui la lie à cette partie du pays.



Par contre, il est bien vrai que les performances politiques de l'héroïne du Blouf dérange et irrite par là même au plus haut niveau du PASTEF qui chaque jour voit des pans entiers de ses segments déferler pour accompagner et soutenir l'élan politique de Assome.





Récemment, en début d'hivernage, avec le concours de son frère et collègue de l'agriculture et de l'équipement rural le Pr. Moussa Baldé, Mme le ministre du commerce et des PME a mis à la disposition des femmes et des jeunes un important lot d'intrants et de matériels agricoles.





Le succès d'une telle initiative, l'engouement général qu'elle a suscité, a installé la peur dans les rangs du PASTEF de Ousmane Sonko dont les militants par des voies démagogiques et non conventionnelles crachent du venin sur cette brave dame. Son seul tort est d'accueillir en masse des vagues de d'émissions des rangs du PASTEF.



Evoquer la situation politique du PS en 1988 dans le Bignona pour prédire une déroute aux locales prochaines relève de la mauvaise foi. Vérité pour vérité et pour votre mémoire, nous vous rappelons qu'en 1988, ce sont des responsables qui ont dirigé les listes de AJ/PADS, pour manifester leur désaccord face au parachutage du ministre Landing Sané, les hommes de Robert Sagna ont prouvé à feu Tanor Dieng qu'ils étaient majoritaires dans cette localité.

En somme donc, ce qui s'est passé en 1988 n'a absolument rien à voir avec le contexte actuel caractérisé par une adhésion volontaire à la démarche de Assome Aminata Diatta dans le département. La comparaison est malencontreuse, le contexte anachronique, l'analyse à la fois rudimentaire et élémentaire. Prenez encore votre mal en patience. Mme le ministre est fière d'être en mission commandée pour le Président de la République.





Frantz Fanon ne disait-il pas que chaque génération est investie d'une mission. Elle l'assume ou la trahit. Assome quant à elle a pour mission fondamentale d'accompagner Son Excellence Monsieur Macky Sall dans l'effort de construction nationale pour un Sénégal émergent, rien, absolument rien ne peut entraver la détermination de cette amazone du Sud à servir pour le mieux être des populations de son terroir.



Abdourahmane Lo

Source : https://www.exclusif.net/CASAMANCE-La-razzia-polit...