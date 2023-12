CDC: La coalition « Dionne 2024 » a déposé sa caution Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2023 à 23:50 | | 0 commentaire(s)|

Le mandataire à l'élection présidentielle du 25 février 2024 pour la coalition « Dionne 2024 », le professeur Mouhamadou Mounirou Sy a déposé ce lundi à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) la caution légalement requise pour tous les candidats.

Le président de la coalition et candidat à la candidature à la présidentielle, à cette occasion félicite et remercie l'équipe qui l’ accompagne dans cet engagement de bâtir un Sénégal juste, dans la progression et le renouvellement.



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/CDC-La-coalition-Dionne-...

