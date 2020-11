CE CHANGEMENT D’ÉQUIPE N’A QU’UN SOUBASSEMENT POLITIQUE Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Novembre 2020 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Bamba Dieye, leader de la FSDBJ, a été l’invité du Grand jury de ce dimanche. Face à Babacar Fall, l’ancien maire de Saint-Louis, a évoqué plusieurs questions d’actualité. Lors de son entrevue, M Diéye est revenu sur le remaniement ministériel sur lequel, il s’est montré sceptique. « Nous n’avons pas grand chose à attendre […] Cheikh Bamba Dieye, leader de la FSDBJ, a été l’invité du Grand jury de ce dimanche. Face à Babacar Fall, l’ancien maire de Saint-Louis, a évoqué plusieurs questions d’actualité. Lors de son entrevue, M Diéye est revenu sur le remaniement ministériel sur lequel, il s’est montré sceptique. « Nous n’avons pas grand chose à attendre de ce gouvernement. Le président de la République change le gouvernement selon ses propres intérêts d’abord », tranche M.Dieye.

Sur l’inévitable question relative au troisième mandat, il invite à l’évacuation de celle-ci. Car estime t-il, cela serait un « gain de temps » et pour le président de la République et pour l’opposition. La politique de l’emploi depuis 2012, selon M. Dieye,constitue un échec qui favorise le retour au devant de la scène de l’émigration clandestine, les contrats de pêche paraphés avec notamment la Chine, sont également d’autres sujets ayant animé les débats. « On doit arrêter de vendre des licences de pêche tout azimut. Nos jeunes pêcheurs en sont lésés, ce manque à gagner ils partent le chercher ailleurs, en risquant malheureusement leur vie ».

Le retour ou l’instauration de la méritocratie, une justice équitable et la croisade contre la corruption, sont les trois leviers nécessaires susceptibles de mettre le Sénégal sur le bon chemin estume Cheikh Bamba Dieye. Sur l’actualité internationale, le depute s’est prononcé sur la sortie du président Emmanuel Macron relative aux caricatures sur le prophète Mohamed PSL. « La France, à travers son président de la République,a tout simplement tort. Elle a été irrespectueuse vis à vis de plus d’un milliard de musulmans », s’indigne t-il.



Source : Source : https://letemoin.sn/ce-changement-dequipe-na-quun-...

Accueil Envoyer à un ami Partager