CEDEAO - Changements anticonstitutionnels de gouvernement : La Conférence des chefs d’Etat veut un sommet extraordinaire

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2023

L’instruction a été donnée à la Commission de la Cedeao lors de la 64ème session ordinaire de la Conférence qui s'est tenue le 10 décembre 2023 à Abuja, en République fédérale du Nigeria, sous la présidence de Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigéria et président en exercice de la Conférence.



Dans la foulée, la Conférence engage aussi la Commission à entreprendre, avec les parties concernées, une réflexion approfondie sur les liens entre processus électoraux, démocratie et développement.



Il est également demandé à la Commission de formuler des recommandations pratiques sur l’amélioration de la transparence et de la crédibilité des élections, ainsi que la promotion d’un développement inclusif et d’une gouvernance responsable.

Les chefs d’Etat et de gouvernement demande, en outre, à la Commission d’intensifier les consultations avec les États membres, afin de finaliser et de soumettre en vue de son adoption le projet de Protocole additionnel révisé sur la démocratie et la bonne gouvernance.

Bassirou MBAYE





