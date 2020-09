CEDEAO : Nana Akufo-Addo du Ghana succède à Mahamadou Issoufou

Le Président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a été porté aujourd’hui à la tête de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il remplace à ce poste le Nigérien Mahamadou Issoufou.



Le 57e Sommet ordinaire de la Cedeao se tient à Niamey dans un contexte doublement tendu. D’une part avec la démission de l’ex Président malien de toutes ses fonctions intervenue après l’arrivée d’une junte militaire au pouvoir le 18 août dernier. Et d’autre part eu égard aux tensions politiques liées aux décisions des Présidents de la Guinée et de la Côte d’Ivoire de briguer, chacun dans son pays, un 3e mandat lors d’élections présidentielles prévues respectivement les 18 et 31 octobre prochains.

Source : https://www.impact.sn/CEDEAO-Nana-Akufo-Addo-du-Gh...