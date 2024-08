CEDEAO- Suivi du budget de la communauté : Guy Marius Sagna pointe encore du doigt une faiblesse

Le thème de la rencontre de la CEDEAO à Abidjan est: "Rôle de du parlement de la CEDEAO dans l'élaboration et le suivi du budget de la communauté".



Selon le député-activiste sénégalais, le parlement de la CEDEAO « doit d'abord balayer dans sa maison avant de balayer la maison des autres institutions de la CEDEAO. Ou du moins simultanément. Mais le parlement de la CEDEAO ne peut pas refuser de "suivre l'argent " de son budget et vouloir avoir la crédibilité de "suivre l'argent" mis à la disposition des autres institutions de la CEDEAO. »



De plus, ajoute-t-il, les députés de la CEDEAO doivent être élus directement par les populations et non comme c'est le cas actuellement par les différents parlements nationaux.



Mieux encore, selon Guy Marius, le parlement de la CEDEAO doit avoir un pouvoir législatif et de vrais pouvoirs de contrôle du budget et non des "avis" à émettre sur les budgets. Ces ruptures contribueront à transformer la CEDEAO de syndicat des chefs d'État qu'elle est aujourd'hui à une CEDEAO des peuples.



« Une autre Afrique de l'Ouest est nécessaire. Une autre Afrique de l'Ouest est possible. Souveraine, unie, démocratique, populaire, juste.. » A-t-il conclu