CEDEAO: Zahra Iyane THIAM Directrice générale de l'ASEPEX nouvelle Présidente du Réseau des Organisations de Promotion du Commerce (ROPC).

Le Sénégal vient d’être élu à l’unanimité à la tête du Réseau des Organisations de Promotion du Commerce de la CEDEAO.



L’Assemblée générale de ce grand réseau s’est tenue les 5 et 6 juillet 2023 en prélude à la réunion des Chefs d’Etats de la CEDEAO qui aura lieu à Bissau.



Le Sénégal représenté par l’ASEPEX est élu pour un mandat d’un (01) an renouvelable une fois.



Ainsi, la Directrice Générale de l’ASEPEX, Madame Zahra Iyane THIAM succède à ce poste au Dr Ezra YAKUZAK, Directeur Général du Conseil Nigérian pour la Promotion des Exportations (NEPC).



En effet, ce réseau dirigé depuis sa création en 2021 par le Nigéria regroupe l’ensemble des organisations de promotion du commerce de tous les pays de la CEDEAO. Il opère en tant que partenaire de la commission de la CEDEAO qui en est le principal partenaire.



Cette initiative sous régionale est aussi fortement appuyée par le Centre du Commerce International (CCI) à travers son programme de compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP).



Le réseau joue un rôle majeur dans le renforcement du commerce intra régional, de la coopération économique et commerciale.



Le nouveau bureau compte s’appuyer sur le bilan laissé par le bureau sortant qui depuis, deux ans, a su mettre ce réseau sur pente ascendante.



Il s’agira pour le nouveau bureau de renforcer la coopération économique et commerciale en Afrique de l’Ouest ;de travailler à lever les obstacles techniques au commerce entre les pays membres de la CEDEAO pour faciliter la libre circulation des biens, services et capitaux ;

mais aussi de renforcer les échanges de bonnes pratiques entre les OPC.





Le Sénégal s’est engagé à hisser haut le flambeau du réseau.



Il faut rappeler que l’ASEPEX occupait jusqu’ici le poste de Président du comité des évènements commerciaux.