CEM de Boucotte : un enseignant tabassé et blessé à l’œil, ses collègues paralysent les cours Il n’y aura pas cours ce samedi au CEM de Boucotte, ni lundi prochain. C’est ce qui ressort d’une décision des enseignants de cet établissent qui ont déjà organisé un débrayage, hier vendredi, après qu’un des leurs, M. Ndoye a été agressé chez lui, tabassé et blessé à l’œil, selon la RFM. Tout est parti d’une remarque qu’il aurait faite à un de ses élèves à propos de la tenue de l’école qui n’était pas visible sur ce dernier, qui portait un capuchon. Pas content, l’élève accompagné d’un ancien membre du CEM se serait rendu chez l’enseignant le traitant de tous les noms d’oiseau avant qu’une bagarre n’éclate au cours de laquelle l’enseignant a été blessé.

