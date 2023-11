CENA: Macky Sall limoge Doudou Ndir, Abdoulaye Sylla prend sa place Rédigé par leral.net le Samedi 4 Novembre 2023 à 01:23 | | 0 commentaire(s)|

Quelques jours après avoir demandé à la Direction générale des élections (DGE) de remettre à Ousmane Sonko les fiches de parrainages, le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) est dégommé. Doudou Ndir n'est plus président de ladite institution. "Le Président de la République a nommé, par décret n° 2023- 2152 du 03 novembre 2023, les nouveaux membres de la Commission Electorale nationale Autonome (CENA), à l'expiration des mandats des membres sortants", lit-on dans un communiqué du secrétaire général à la présidence de la République. Le document ajouté que "le Chef de l'Etat a par ailleurs nommé Monsieur Abdoulaye SYLLA, Inspecteur général d'Etat à la retraite, et Monsieur Ndary TOURE, Magistrat à la retraite, respectivement Président et Vice Président de la Commission Electorale nationale Autonome (CENA)".





Source : Source : https://www.jotaay.net/CENA-Macky-Sall-limoge-Doud...

