CERIF et la DGID, en partenariat avec l'IBP : Le diagnostic des pertes de recettes fiscales, entre autres défis Le Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Ingénierie Juridique et Financière (CERIF) et la Direction des Impôts et Domaines (DGID), en partenariat avec International Budget Partnership (IBP), ont organisé, ce mercredi , une journée d’études et de réflexions scientifiques "Programme Yaatal". L'examen des pertes de recettes fiscales dans la mobilisation des recettes, l’étude de la mobilisation des ressources en référence à l’équité fiscale, font partie des objectifs définis durant cette journée. Selon le directeur des Impôts et Domaines, M. Bassirou Samba Niasse, il reste un bon nombre de défis à relever.

