CESE: L’affaire des 12 employés licenciés renvoyée... Les 12 agents du Conseil économique, social et environnemental (Cese) licenciés par Idrissa Seck après sa nomination, devront encore patienter avant de voir leur dossier enfin vidé.

Évoquée à l’audience du Tribunal de Travail Hors Classe de Dakar de ce lundi 7 mars 2022, l’affaire de ces agents victimes de leur proximité avec Mimi Touré, a été renvoyée jusqu’au 11 avril 2022.



Ainsi, le renvoi a été sollicité et obtenu par l’avocat du Conseil économique, social et environnemental, pour observations après que le conseiller juridique des plaignants lui a communiqué leur dossier.



Au nombre de 12 dont 10 Cdi (Contrat à durée indéterminée) et 2 Cdd (Contrat à durée déterminée), ces ex-travailleurs avaient saisi le Cabinet de Me Joseph Etienne Ndione pour rentrer dans leurs droits.



