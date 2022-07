CETUD : Le programme de renouvellement du parc automobile du transport, remis à l'ordre du jour (Dg)

Le Directeur général de la CETUD, Pape Birahim Diaw, rappelle que le renouvellement du parc automobile a démarré et les propriétaires des cars rapides et de Ndiaga Ndiaye qui n'avaient pas remis leurs licences, ne peuvent plus en faire partie. A souligner que Dakar compte 4 millions d'habitants et les 80% prennent les transports en commun. Le Dg fait aussi savoir qu'AFTU compte 2 800 véhicules. Le renouvellement concerne les véhicules qui ont été mis en circulation depuis 2010.