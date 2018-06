CFEE et l'entrée en 6e: 265 831 candidats dont 145 674 filles passent l'examen

Plus de 200 000 candidats sont inscrits à l’examen du CFEE et au concours d’entrée en sixième, et ce nombre est susceptible d’évoluer, a indiqué lundi le directeur des examens et concours (DEXCO), Amadou Moctar Ndiaye, assurant que toutes les dispositions utiles sont déjà prises pour un déroulement normal des épreuves.



’’Pour cette année 2018, le nombre total de candidats inscrits est de 265 831, dont 145 674 filles, soit un taux de 54,80 pour cent, et l’ensemble des candidats sont repartis dans 1718 centres’’, a indiqué M. Ndiaye.



’’Ces données statistiques, stabilisées et envoyées par les académies, pourraient connaître une évolution, du fait du traitement tardif des dossiers liés à l’état civil de certains candidats’’, a-t-il précisé, lors d’une conférence de presse.



Les épreuves du CFEE et de l’entrée en 6e se tiendront les mardi 26 et mercredi 27 juin 2018 sur toute l’étendue du territoire national et en Gambie, a-t-il rappelé, soulignant que ‘’toutes les dispositions utiles sont déjà prises, afin de réussir une parfaite organisation desdites évaluations’’.



M. Niaye a signalé aussi que d’importantes réallocations de ressources issues du Fond d’appui aux examens et concours ont été faites à l’endroit des inspections d’académie, pour leur permettre de faire face à certaines dépenses liées aux examens.



Pour la levée et l’acheminement des épreuves vers le niveau déconcentré, ‘’un dispositif efficace est mise en place par la DEXCO, pour faciliter l’ensemble des opérations y afférentes’’, a conclu M. Ndiaye.









APS

