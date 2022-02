CHAMPION D’AFRIQUE - Le Sénégal brise le plafond de verre et tient enfin sa CAN ! Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Février 2022 à 23:25 | | 0 commentaire(s)|

La troisième finale aura été la bonne. Face à une équipe égyptienne repliée sur elle-même tout au long d’une partie qui aura duré 120 minutes, les Lions du Sénégal ont enfin décroché leur première coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ils ont battu les Pharaons aux tirs au but (4 à 2) après un score de 0 à 0.



Le trophée a été remis au niveau de la tribune officielle à Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions, par le Président camerounais Paul Biya.



Dans la foulée, Sadio Mané a été désigné meilleur joueur du tournoi et Edouard Mendy meilleur gardien de but. C’est le capitaine du Cameroun Vincent Aboubakar qui est sorti meilleur buteur de la CAN 2022.











Source : Source : https://www.impact.sn/CHAMPION-D-AFRIQUE-Le-Senega...

Accueil Envoyer à un ami Partager