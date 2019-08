CHAN 2020 : calendrier et résultats des qualifications Les qualifications pour le sixième Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020), la coupe d’Afrique réservée aux joueurs locaux, se déroulent d’avril à octobre 2019. Quinze places sont en jeu pour rejoindre le Cameroun, futur pays-hôte du CHAN 2020.

CHAN 2020 : ZONE NORD (2 qualifiés)



Premier tour



20 au 22 septembre : Algérie – Maroc ; Tunisie – Libye

18 au 20 octobre : Maroc – Algérie ; Libye – Tunisie



CHAN 2020 : ZONE OUEST A (2 qualifiés)



Premier tour



26 au 28 juillet : Guinée-Bissau – Mali 0-4 ; Cap-Vert – Mauritanie 0-0 ; Liberia – Sénégal 1-0

2 au 4 août : Mali – Guinée-Bissau ; Mauritanie – Cap-Vert ; Sénégal – Liberia



Deuxième tour



20 au 22 septembre : vainqueur Cap-Vert-Mauritanie – vainqueur Guinée-Bissau-Mali ; vainqueur Liberia-Sénégal – Guinée

18 au 20 octobre : vainqueur Guinée-Bissau-Mali – vainqueur Cap-Vert-Mauritanie ; Guinée – vainqueur Liberia-Sénégal – Guinée



CHAN 2020 : ZONE OUEST B (3 qualifiés)



Premier tour



26 au 28 juillet : Bénin – Togo 0-0

2 au 4 août : Togo – Bénin



Deuxième tour



20 au 22 septembre : vainqueur Bénin-Togo – Nigeria ; Niger – Côte d’Ivoire ; Ghana – Burkina Faso

18 au 20 octobre : Nigeria – vainqueur Bénin-Togo ; Côte d’Ivoire – Niger ; Burkina Faso – Ghana



CHAN 2020 : ZONE CENTRALE (2 qualifiés)



Premier tour



26 au 28 juillet : République centrafricaine – Sao Tomé et Principe [Forfait] ; Tchad – Guinée équatoriale 3-3

2 au 4 août : Sao Tomé et Principe [Forfait] – République centrafricaine ; Guinée équatoriale – Tchad



Deuxième tour



20 au 22 septembre : République centrafricaine – RD Congo ; Vainqueur Tchad-Guinée équatoriale – Congo

18 au 20 octobre : RD Congo – République centrafricaine ; Congo – Vainqueur Tchad-Guinée équatoriale



CHAN 2020 : ZONE CENTRALE-EST (3 qualifiés)



Premier tour



26 au 28 juillet : Burundi – Soudan du Sud 2-0 ; Somalie – Ouganda 1-3 ; Djibouti – Ethiopie 0-1 ; Tanzanie – Kenya 0-0

2 au 4 août : Soudan du Sud – Burundi ; Ouganda – Somalie ; Ethiopie – Djibouti ; Kenya – Tanzanie



Deuxième tour



20 au 22 septembre : Vainqueur Burundi-Soudan du Sud – Vainqueur Somalie-Ouganda ; Vainqueur premier tour – Rwanda ; Vainqueur premier tour – Soudan

18 au 20 octobre : Vainqueur Somalie-Ouganda – Vainqueur Burundi-Soudan du Sud ; Rwanda – Vainqueur premier tour ; Soudan – Vainqueur premier tour



CHAN 2020 : ZONE SUD (3 qualifiés)



Premier tour



19 au 21 avril : Botswana – Seychelles 2-0 ; eSwatini – Malawi 0-0

10 au 12 mai : Seychelles – Botswana 1-3 ; Malawi – eSwatini 1-1



Deuxième tour



26 au 28 juillet : Botswana – Zambie 0-0 ; eSwatini – Angola 1-1 ; Comores – Namibie 0-2 ; Madagascar – Mozambique 1-0 ; Lesotho – Afrique du Sud 3-2 ; Maurice – Zimbabwe 0-4

2 au 4 août : Zambie – Botswana ; Angola – eSwatini ; Namibie – Comores ; Mozambique – Madagascar ; Afrique du Sud – Lesotho ; Zimbabwe – Maurice



Troisième tour



20 au 22 septembre : Vainqueur Swatini-Angola – Vainqueur Botswana-Zambie ; Vainqueur Madagascar-Mozambique – Vainqueur Comores-Namibie ; Vainqueur Maurice-Zimbabwe – Vainqueur Lesotho-Afrique du Sud

18 au 20 octobre : Vainqueur Botswana-Zambie – Vainqueur eSwatini-Angola ; Vainqueur Comores-Namibie – Vainqueur Madagascar-Mozambique ; Vainqueur Lesotho-Afrique du Sud – Vainqueur Maurice-Zimbabwe

