CHAN 2021 : le Maroc reste sur le toit de l’Afrique

Meilleure attaque de cette compétition, le Maroc est parvenu à déverrouiller, en finale, la meilleure défense qu’est le Mali (2-0), ce dimanche, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, en s’adjugeant, pour la deuxième fois consécutive, le titre du Championnat d’Afrique des nations. C’est la première fois de l’histoire qu’une sélection remporte consécutivement ce tournoi. Le Maroc égale au passage le record de la RD Congo, vainqueur en 2009 et 2016.



Le Maroc succède à lui-même. Les lions de l’Atlas s’adjugent le trophée du CHAN, pour la deuxième fois consécutive, après celui remporté en 2018 à domicile devant le Nigeria (4-0). Mais, la tâche n’a pas été du tout aisée pour l’équipe marocaine, qui a eu tout le mal du monde pour parvenir à contourner le verrou malien.



Après une première mi-temps mi-figue mi-raisin, au cours de laquelle le Maroc a joué essentiellement dans son camp, les 22 acteurs reviennent des vestiaires encore plus déterminés. Le jeu s’intensifie de part et d’autre. Mais, il a fallu attendre la 70ème minute pour voir l’ouverture du score. Sur une situation standard, c’est-à-dire sur un corner, les Marocains parviennent à marquer, sur un coup de tête rageur de Soufiane Bouftini.



Après ce but libérateur pour les coéquipiers de Ayoub El Kaabi, les Maliens essayent très rapidement de recoller au score, mais sans succès. Le puissant attaquant Moussa Koné « Koffi » n’arrivera jamais à trouver la faille, malgré les nombreuses occasions qu’il s’est créés, dans cette partie. À la 79ème minute, les Marocains, aidés par l’arbitre kényan Peter Waweru, qui leur donne un corner jugé imaginaire, marquent un second but par le capitaine Ayoub El Kaabi.



Les Maliens auront beau protester, demandant à l’arbitre kényan d’aller vérifier la VAR, mais ce dernier ne se donne pas cette peine. Pourtant, sur une faute dans les arrêts de jeu, il aura passé plus de 3 minutes à visionner une action litigieuse, qui coutera un deuxième carton jaune au défenseur malien Issaka Samaké (90’+3). La messe était dite. Le Maroc l’emporte sur le score de 2-0 et conserve sa couronne continentale.



À noter que c’est la première fois de l’histoire qu’une sélection remporte consécutivement deux CHAN.

Source : https://www.exclusif.net/CHAN-2021-le-Maroc-reste-...