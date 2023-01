CHAN 2022 : RD Congo–Sénégal, Ce Dimanche (19H) : Les « Lions » locaux face à leur destin Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2023 à 14:44 | | 0 commentaire(s)|

Après s’être compliqué la tâche mercredi dernier face à l’Ouganda (0-1), l’équipe nationale locale du Sénégal joue sa survie dans cette 7ème édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan), ce dimanche, à 19h (Gmt), face à la Rd Congo. Pour se qualifier au tour suivant et terminer en tête du groupe B, les « Lions […] Après s’être compliqué la tâche mercredi dernier face à l’Ouganda (0-1), l’équipe nationale locale du Sénégal joue sa survie dans cette 7ème édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan), ce dimanche, à 19h (Gmt), face à la Rd Congo. Pour se qualifier au tour suivant et terminer en tête du groupe B, les « Lions » locaux doivent impérativement remporter cette partie. L’heure n’est plus aux calculs pour les hommes de Pape Bouba Thiaw qui n’ont d’autre choix que de s’imposer devant les « Léopards » de la Rd Congo. Deuxième de la poule B derrière l’Ouganda, suite à la défaite (0-1) concédée lors de la dernière journée, l’équipe du Sénégal joue gros, ce dimanche, à 19h, au stade du 19 mai 1956 d’Annaba. Même si un nul suffit à faire leur affaire, on se rappelle encore des propos du sélectionneur qui avait confié vouloir rester à Annaba pour y disputer le tour suivant. Ainsi, pour se qualifier en quarts de finale et finir à la première place du groupe, les « Lions » locaux sont contraints à l’exploit face à une teigneuse équipe congolaise qui, également, a toutes ses chances pour passer au tour suivant. Dès lors, les coéquipiers de Cheikh Tidiane Sidibé, face à leur destin dans cette compétition, devront aborder ce match avec lucidité et détermination pour venir à bout de leur adversaire. Contrairement à leurs deux premières sorties où ils ont vendangé pas mal d’occasions de but, ils sont obligés cette fois-ci de faire preuve d’efficacité et de concrétiser toutes les situations franches qui ne manqueront pas de s’offrir à eux dans cette rencontre. Diminuée sans doute avec les absences de Raymond Diémé Ndour, blessé à l’épaule, et Mame Libasse Ngom, expulsé lors de la défaite contre l’Ouganda, l’équipe du Sénégal devra donc y aller avec les tripes et jouer le coup à fond pour rester en vie dans ce Chan. En face, la Rd Congo, invaincue jusque-là, notamment après deux matches nuls vierges (contre l’Ouganda et la Côte d’Ivoire), cherchera à surprendre le Sénégal et arracher son ticket. Dos au mur, il faut donc une victoire aux « Léopards » pour se qualifier. Ce qui risque d’épicer encore plus cette rencontre. Papa Alioune NDIAYE (Envoyé spécial à Annaba) FACE À L’OUGANDA Côte d’Ivoire, l’exploit ou la porte ! Dans la poule B, tous les scénarii sont encore possibles. Pour cause, aucune des 4 équipes qui la composent n’est encore ni qualifiée ni éliminée. Mais en ce qui concerne les « Éléphants » de la Côte d’Ivoire, en mauvaise posture (4èmes, 1 point), notamment après un nul et une défaite, ils n’ont plus le choix. C’est l’exploit face aux « Cranes » de l’Ouganda, ce dimanche à 19h (Gmt), au stade Nelson Mandela (Baraki) d’Alger, ou la porte. Tout résultat autre qu’une victoire ruinerait tout espoir d’entrevoir les quarts de finale de cette 7ème édition du Chan. En effet, les protégés de Soualiho Haïdara vont devoir se transcender pour battre cette équipe ougandaise pour passer au deuxième tour. Une tâche qui ne sera pas du tout facile puisqu’en face d’eux se dresseront les hommes de Milutin Sredojević avec l’ambition d’accéder en quarts de finale pour la première fois de leur histoire. Papa Alioune NDIAYE GALOP DE L’ÉQUIPE NATIONALE Les « Lions » se sont essayés aux tirs au buts À 48 heures de son match crucial contre la Rd Congo, l’équipe nationale du Sénégal s’est entraînée, hier, à partir de 17h 30 mn, à l’annexe du stade du 19 mai 1956 d’Annaba. Au total, ils étaient 22 joueurs à prendre part à cette avant-dernière séance d’entraînement en vue de préparer la 3ème journée du groupe B prévue ce dimanche. Seul Raymond Diémé Ndour, « out » pour le reste de la compétition à cause de sa blessure à l’épaule, n’a pas participé à la session. Après un exercice de « toro » pour s’échauffer et travailler aussi la prise d’information qui a duré environ 10 minutes, les joueurs ont effectué quelques tours du terrain. Place ensuite à une séance d’opposition de deux fois 30 minutes, où l’effectif était divisé en deux groupes. Avant la fin de l’entraînement, quelques joueurs se sont essayés aux tirs au but pendant une bonne dizaine de minutes. Une manière pour Pape Thiaw et son staff technique de parer à toute éventualité dans cette « finale » où la moindre erreur pourrait être fatale. La séance d’entraînement aura duré 2 heures. PAPA ALIOUNE NDIAYE MALICK MBAYE, AILIER DROIT DES LIONS : « On s’attend à un match très difficile » « On s’attend à un match très difficile. On sait qu’il faut gagner pour se qualifier en quart de finale. L’engagement sera déterminant dans ce match. Il faudra donc mouiller le maillot, redoubler d’efforts. Si on veut se qualifier, il va falloir se battre. Contre l’Ouganda, c’était une défaite amère parce qu’on avait quand même fait un bon match. On était dans le coup, on a bien joué. Maintenant, c’est derrière nous, on va essayer de faire mieux dimanche. Il faudra travailler plus sur le plan offensif, parce qu’on se crée plusieurs occasions, mais on pèche dans le dernier geste ». Papa Alioune NDIAYE AU RYTHME DE LA TANIÈRE BLESSÉ ET INDISPONIBLE POUR UNE DURÉE DE 21 JOURS Raymond Diémé Ndour forfait pour le reste de la compétition L’équipe du Sénégal ne devra plus compter sur un de ses joueurs pour le reste du Chan en Algérie. En effet, l’attaquant Raymond Diémé Ndour ne sera pas opérationnel pour le reste de la compétition, après une blessure qui l’éloignera des pelouses pour une durée de 21 jours. ANNABA – Comme pressenti donc après les propos du sélectionneur Pape Bouna Thiaw en conférence de presse d’après-match contre l’Ouganda, l’attaquant du Casa Sports ne sera pas de la partie, ce dimanche, contre la Rd Congo. En plus donc de Mame Libasse Ngom qui avait écopé d’un carton rouge lors de la deuxième journée, un autre coup dur vient s’abattre dans la Tanière. Pis, l’avant-centre de 21 ans est forfait pour le reste de ce Championnat d’Afrique des nations (Chan). Il était sorti sur blessure lors de la rencontre Sénégal-Ouganda. Entré en cours de jeu, Raymond Diémé Ndour avait aussitôt cédé sa place à la suite d’un coup qu’il a reçu d’un joueur ougandais. Il aurait un déboîtement au niveau de l’épaule qui l’éloignera des pelouses pour 3 semaines, soit 21 jours. « Suite à un choc violent, il a eu une luxation de l’épaule qui entraîne des douleurs intenses. Le traitement étant codifié, il fallait mettre en décharge le bras avec une attelle. Pour ce genre de lésion, il faut au moins trois semaines de repos. Donc, c’est un joueur qui est hors compétition », a précisé le Professeur Oumar Ndoye, médecin de l’équipe nationale locale. Pas titulaire lors des deux premiers matches des « Lions » locaux, l’avant-centre reste tout de même un joueur très important dans cette équipe du Sénégal. Pape Thiaw ne pourra donc pas compter sur son attaquant, et est obligé d’improviser sans doute en repositionnant le milieu de terrain offensif de Teungueth Fc, Serigne Moctar Koïta, à ce poste. Un atout offensif de moins donc pour le Sénégal. Papa Alioune NDIAYE DEUX MATCHES SANS JOUER Moutarou Baldé et Aliou Faty, des cadres en perdition ? Ce sont les deux seuls joueurs de l’effectif de Pape Bouna Thiaw à avoir goûté à la sélection A. El Hadj Moutarou Baldé, capitaine de l’équipe nationale locale, et Aliou Badara Faty, gardien de but, ont déjà été appelés par le sélectionneur Aliou Cissé pour rejoindre les rangs des « Lions » du Sénégal. Pour avoir eu à côtoyer la bande à Sadio Mané, ils sont donc les plus expérimentés du groupe retenu pour disputer cette 7ème édition du Chan. Mais jusque-là, ces cadres de la sélection A’ n’ont toujours pas joué la moindre minute dans ce tournoi. Une situation inquiétante qui pourrait tout de même s’expliquer par la baisse de forme que connaissent actuellement les deux athlètes. À Teungueth Fc où il est également le capitaine, El Hadj Moutarou Baldé ne parvient plus à tenir sa place dans le onze titulaire. Relégué sur le banc par Papa Ndiaga Djiguel, le « taulier » de l’équipe nationale locale peine à s’imposer dans le couloir droit du club fanion du département de Rufisque. Sous les ordres du technicien Mbaye Badji qui a pris les rênes de l’équipe cette saison, le latéral droit manque terriblement de temps de jeu. Ce qui a sans doute pesé sur la balance en faveur de Mamadou Sané, préféré à ce poste par Pape Thiaw. Même s’il n’est pas dans la même situation que Moutarou Baldé, le gardien de but du Casa Sports, Aliou Badara Faty, traverse lui aussi une situation très compliquée en club. Le Champion d’Afrique avec l’équipe A du Sénégal ne rassure plus comme avant sur sa ligne de but. Ses prestations très en deçà de ce dont il a habitué les férus du football local ces dernières années se sont à coup sûr répercutées sur sa carrière en sélection. Car s’il a perdu sa place de titulaire dans l’équipe locale, au profit de Pape Mamadou Sy de Génération Foot, c’est à cause de sa mauvaise forme. Papa Alioune NDIAYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/chan-2022-rd-congo-senegal-ce-...

Accueil Envoyer à un ami Partager