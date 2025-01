CHAN 2024, LE SÉNÉGAL DANS LA POULE D Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2025 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

Les Lions, tenants du titre, affronteront le Nigéria, le Congo et le Soudan. Le tirage au sort du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 s’est tenu ce mercredi 15 janvier au Kenyatta International Convention Centre à Nairobi, au Kenya. Le Sénégal, tenant du titre, a été placé dans la poule D, où il affrontera le Nigeria, le Congo et le Soudan. Contrairement aux autres poules qui comptent cinq équipes, la poule D est composée de seulement quatre équipes. Cette édition marquera la quatrième participation du Sénégal à cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux d’Afrique. La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé un report de la compétition, initialement prévue du 1er au 28 février 2024. Elle se tiendra désormais en août 2025 et sera organisée conjointement par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Composition des groupes du CHAN 2024 : – Groupe A : Kenya, Maroc, Angola, RD Congo, Zambie – Groupe B : Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, Centrafrique – Groupe C : Ouganda, Niger, Guinée, 1er et 2e qualifiés du second tournoi qualificatif – Groupe D : Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria Le Sénégal, champion en titre, entamera cette édition avec l’ambition de défendre son trophée face à des adversaires redoutables, notamment le Nigeria, habitué des grandes compétitions africaines. Source Logo: SenePlus Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sports/chan-2024-le-seneg...

Accueil Envoyer à un ami Partager