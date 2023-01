CHAN de football, 1ère journée Groupe C : Le Madagascar au testeur du Ghana, ce dimanche 19h, à Oran Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Janvier 2023 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

Deux équipes du groupe C feront leur entrée en lice dans la 7e édition du Chan, ce dimanche, dans le cadre de la 1ère journée. Le Madagascar qui va découvrir pour la première fois cette compétition, ira à l’assaut du Ghana, au stade Hamlaoui de Constantine à 19h (temps universel). Privés de certains cadres de […] Deux équipes du groupe C feront leur entrée en lice dans la 7e édition du Chan, ce dimanche, dans le cadre de la 1ère journée. Le Madagascar qui va découvrir pour la première fois cette compétition, ira à l’assaut du Ghana, au stade Hamlaoui de Constantine à 19h (temps universel). Privés de certains cadres de l’équipe à l’image de Tsila, Tsito, Steeve et Aina Kely, tous blessés, les « Barea » n’auront certainement pas la tâche facile pour s’imposer devant les « Black stars » et espérer passer en quarts de finale. Mais les hommes du sélectionneur Romuald Rakotondrabe « Roro » joueront sans doute le coup à fond pour déjouer les pronostics et réussir leur baptême du feu.

En face, ils auront une équipe ghanéenne qui compte aller au bout du tournoi comme en témoigne les mots de son entraîneur Annor Walker. Pour le sélectionneur, ses hommes sont capables de remporter le Chan, et ça passera, à coup sûr, par une victoire contre les Malgaches. Ce match sera ainsi le seul du jour, car le Soudan est exempté suite au retrait définitif du Maroc de la compétition.

Pape Alioune NDIAYE, envoyé spécial



Source : Source : http://lesoleil.sn/chan-de-football-1ere-journee-g...

