CHANGEMENT DE DÉNOMINATION, SUPPRESSION DE POSTE, CUMUL DE FONCTIONS…: Fadilou Keïta, entre réformes audacieuses et controverses à la Cdc

A la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), tout le monde marche au pas. Comme dans une caserne. Le Directeur général, Fadilou Keita, dirige la boîte d’une main de fer. Désormais, tout le monde vient à l’heure et rentre à l’heure, sous peine de sanction. Avec, à l’appui, la réduction drastique des dépenses. Le poste de Coordonnateur de la Caisse a été supprimé et le secrétaire général renforcé. De sept (07), il a réduit le nombre de ses conseillers techniques à trois (03). La Compagnie générale immobilière du Sahel (Cgis) SA, jusque-là considérée comme la filiale la plus dynamique après Air Sénégal, devient Cdc-Habitat. Mais, là où le bât blesse, c’est le cumul, entre ses seules mains, de la présidence de certains Conseils d’administration des filiales de la boîte.









A la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), il ne fait plus bon vivre. Une bonne partie du personnel a le moral dans les chaussettes. En fait, alors qu’ils s’attendaient à un surplus de travail, ils sont au bureau à se tourner les pouces sans savoir ce que fait ou veut faire leur ancien collègue devenu Directeur général. Et ce qui est plus déprimant pour eux, c’est qu’on les oblige à arriver à l’heure au bureau et à ne le quitter qu’au moment de la descente sous peine de sanction.





Des ‘’coupes sombres’’



Dans le sillage du «Jub Jubal Jubanti», Fadilou Keita, appelé dans certains cercles «Sonko moins 1» à cause de sa toute puissance, est tout de même très regardant sur les finances de la boîte qu’il dirige. Ainsi, il a mis fin à certains postes qu’il considère comme étant des doublons ou jugés budgétivores. A titre d’exemple, le poste de Coordonnateur de la Caisse des dépôts et consignations a été purement et simplement supprimé. Pour ses prérogatives, c’est le secrétaire général qui a été renforcé. Une décision saluée par certains agents qui estiment que non seulement c’était un doublon, ça engourdissait la boîte, mais c’était aussi un gouffre financier inutile.



Suppression du poste de Coordonnateur, diminution du nombre de CT



Autre décision d’envergure prise par Fadilou Keita, c’est la diminution du nombre de conseillers techniques (CT). De sept (07) avec les anciens directeurs généraux, ils ne sont plus que trois (03). Même s’ils gardent, selon nops informations, pour le moment, leurs rangs, il nous revient qu’il les a tous réaffectés dans leurs directions d’origine. En tout cas, ces décisions entrent dans le cadre de la rationalisation des finances publiques souhaitée par les nouvelles autorités au sommet de l’Etat.





La Cgis devenue Cdc-Habitat





La Compagnie générale immobilière du Sahel (Cgis) SA, l’une des filiales les plus dynamiques de la «Caisse» est morte de sa belle mort. L’entreprise anciennement dirigée par Adou Khafor Touré a changé de dénomination pour devenir Cdc-Habitat, toujours confiée à Mamadou Fall. D’ailleurs, il y a eu une communication là-dessus, même si depuis lors, rien n’a changé ni dans son fonctionnement, ni dans son financement, ni dans ses objets. Lubie de DG ? Voire…







Dg et Pca de certaines filiales



Toujours dans son entreprise de réformer la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), Fadilou Keïta a décidé de présider personnellement les Conseils d’administration de certaines filiales de la boite. Il faut savoir que cette structure, chargée de recevoir et de gérer les dépôts et consignations de toute nature en numéraire, dispose d’un certain nombre de filiales dont la Cgis ; et chaque filiale comptait un Directeur général et un président de Conseil d’administration. Ce cumul suscite des interrogations sur la gestion des ressources humaines, dans un pays où la lutte contre la pauvreté reste une priorité majeure. Fadilou Keita est-il rémunéré pour tous ces postes de Pca ? Une chose au moins est sûre : il s’agit d’une charge de travail colossale. En effet, le rôle de Pca implique des responsabilités importantes : assurer la gouvernance stratégique, superviser les orientations de l’entreprise ou de l’institution, et veiller à la transparence des opérations….



Des tentatives vaines de prendre la version de la Cdc



Depuis une dizaine de jours, ‘’Les Echos’’ a essayé d’entrer en contact avec le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sans succès. Fadilou Keita n’a daigné répondre à aucun des nombreux messages que nous lui avons envoyés. Son service de communication nous avait dit qu’il avait voyagé et qu’il serait de retour lundi 9 décembre, mais depuis lors, il n’a répondu à aucun message et n’a pas voulu prendre nos appels.

















Sidy Djimby NDAO













