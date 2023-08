CHEIKH AHMADOU BAMBA: ENTRE KEUR JEAN THIAM ET KEUR SERIGNE BI Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 17:09 | | 0 commentaire(s)| Le mystère entourant le séjour de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul à Keur Jean Thiam, sise sur l'Avenue Blaise Daigne à Dakar Plateau, persiste encore aujourd'hui. Certains affirment que le Cheikh y a séjourné lors de son départ vers l'exil, tandis que d'autres soutiennent que c'est à son retour qu'il a fait halte dans ce lieu emblématique. Quelle que soit la vérité historique, ce récit nous plonge dans l'atmosphère de son séjour et nous permet de découvrir l'histoire fascinante de Keur Jean Thiam en compagnie de Marieme Soda Ndiaye et Mouhamed Sané.



Accueil Envoyer à un ami Partager