CHEIKH BASS : « Par rapport au Président de la République, le Khalife tient à ce que tout le monde sache que... »

À l'occasion du Crd préparatoire au Grand magal de Touba qui s'est tenu ce mercredi à Diourbel, le Khalife Général des Mourides a tenu, par le biais de son porte-parole, à remercier vivement le Président de la République pour les multiples efforts fournis en terme d'investissement relativement à l’approvisionnement correct en eau des pèlerins d'une part et d'autre part dans le travail à entreprendre pour juguler les inondations.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, en son nom, a salué l'érection de 4 forages d'ici au magal et des châteaux d'eau, le rajout de 55 kms d'adduction etc... Il précisera qu'un cabinet d'études sera dépêché pour inspecter le réseau hydraulique.

Quant au réseau d'assainissement destiné à l'évacuation des eaux pluviales, le travail démarrera, dira-t-il, après le 18 safar pour avoir été retardé par la pandémie du nouveau coronavirus. Un budget de 23 milliards est prévu. Ainsi, par rapport au Président de la République, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre dira que le Khalife tient à ce que tout le monde sache qu'il a toujours donné suite à ses souhaits...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/CHEIKH-BASS- Par-rappor...