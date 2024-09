CIRA GASSAMA, ORPHELINE DU JOOLA AU MINISTRE DES FORCES ARMÉES : «Le Joola doit être enseigné pour former notre jeunesse autour des valeurs humaines et veiller à préserver la vie» Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2024 à 13:54 | | 0 commentaire(s)|









La célébration du 22ème anniversaire du naufrage du bateau Le Joola a vécu à Ziguinchor. Devant la délégation des représentants de l’Etat, les familles des victimes ont présenté la lancinante doléance du renflouement du bateau, mais aussi de la récupération des ossements pour faire enfin le deuil.



C’est une entrée spéciale que Cira Gassama, avec des mots qui ont éveillé les maux des parents d’élèves et l’assistance présents à la cérémonie de la 22e commémoration du naufrage du bateau Le Joola. Elle a ému l’assistance. Beaucoup n’ont pu retenir leurs larmes. «Dans le chaos de la tempête, le Joola a assuré les gros titres de l’histoire. La pire marée noire de l’histoire. Un décor macabre de 444 étudiants et nouveaux bacheliers, 27 membres de l’école de football, 1400 victimes pour la région de Ziguinchor, abandonnés dans un vrai mouroir en pâturage aux requins, de l’eau glacée. Laissant derrière lui 1900 orphelins sans affection parentale, des rescapés de cette tragédie dans des houles d’agressions sans secours. C’est une épreuve très dure sur le plan émotionnel et psychique », dit-elle.

Parlant du musée, Cira Gassama lâche : «les ossements doivent être exposés dans le musée pour lui permettre d’assurer sa fonction primordiale pour libérer les familles sous l’emprise du Joola et leur permettre enfin de faire leur deuil. L’exposition des ossements est une solution à un examen de conscience et de changement réel du comportement collectif», sollicite la porte-parole du jour des pupilles de la nation devenus majeurs.

Binta Camara d’ajouter : «le Joola, déjà inscrit dans l’histoire universelle des peuples, doit être enseigné dans nos établissements primaires, secondaires et universitaires, pour former en équipe notre jeunesse de toute bonne œuvre autour des valeurs humaines et veiller à préserver la vie. Le Joola doit inspirer le Sénégal et particulièrement sa jeunesse, servir de normes comportementales pour éviter l’émigration clandestine. Notre rôle de sentinelle nous oblige à interpeller notre jeunesse pour tenter de leur donner espoir, les encourager à s’investir pour le développement de notre pays», lance-t-elle.





