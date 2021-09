CITÉ DANS L’AFFAIRE DU TRAFIC DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES Boubacar Biaye nie sans convaincre

L’affaire du trafic de passeports diplomatiques est loin de connaître son épilogue. L’enquête se poursuit et le président de la République a donné des instructions pour que la lumière soit faite sur ce dossier. Pour rappel, c’est à la suite de l’arrestation d’un certain Condé pour trafic de passeports diplomatiques que Boubacar Biaye et Mamadou Sall, tous les deux députés de la coalition Benno Bokk Yakaar, ont été cités par ce dernier comme complices et une perquisition à son domicile a permis aux limiers de trouver des documents qui accablent davantage les deux parlementaires.

Concernant le député et président du conseil départemental de Sédhiou, il a été notifié qu’une copie du passeport diplomatique de son fils a été retrouvée sur les lieux, or ce dernier assure qu'aucun de ses enfants n’a eu de passeport… de service. «Depuis que je suis député, aucun de mes enfants n’a un passeport de service, ça n’a jamais existé. On peut aller vérifier à l’Assemblée», s’est-il empressé de préciser. Néanmoins, Boubacar Biaye reconnaît qu’il se pourrait que son passeport personnel puisse être retrouvé chez Condé parce qu’ils se connaissent, même s’ils ne sont pas amis. Dans tous les cas, dit-il, il lui faudrait avoir tous les éléments du dossier pour savoir ce qui se passe réellement.



«Il se pourrait qu’on retrouve mon passeport chez Condé parce qu’on seconnait»



Le président du conseil départemental de Sédhiou soutient qu’il a appris la nouvelle à travers la presse et que depuis lors, il n'a été ni convoqué ni entendu. «Je n’ai rien à me reprocher. Je n’ai pas reçu de convocation et personne ne m’a entendu. Comme tout le monde, c’est à travers la presse que j’ai eu connaissance de l’affaire», explique le député.

Évoquant l’état d’esprit dans lequel il est depuis l’annonce de ce dossier, Biaye dira : «ça fait mal au cœur de se retrouver dans cette affaire sans comprendre comment, mais j’ai accueilli la nouvelle avec sérénité. Avec la foi en bandoulière,je m’en remets à Dieu. Je comprends parfaitement la position de la presse qui en a fait seschoux gras. Elle fait son travail après tout», renseigne ce dernier.



NdèyeKhady DIOUF





LES ECHOS