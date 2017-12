CM 2018 SENEGAL- Diafra Sakho: «Toute l'Afrique sera derrière nous» L'attaquant du Sénégal, qui évolue à West Ham, a évidemment suivi le tirage au sort de la Coupe du monde 2018. Après avoir hérité de la Colombie, de la Pologne et du Japon, Diafra Sakho nous livre son sentiment.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Décembre 2017

«À chaud, quelle est votre réaction sur ce groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon ? C'est la meilleure situation qu'on pouvait avoir : à savoir que toutes les équipes se valent. On va commencer à les étudier, avant, ensuite, de prendre nos matches un par un. Mais eux aussi vont devoir faire connaissance avec nous...

Pour vous, c'est donc un groupe plutôt équilibré... Oui. Tout le monde aura sa chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Tout dépendra des premiers matches... Mais c'est jouable d'être parmi les deux.

Craignez-vous peut-être davantage la Colombie de Falcao et de James Rodriguez ? Honnêtement, l'équipe que je vais avoir le plus peur de jouer, c'est le Japon. Nous, les Sénégalais, jouons dans les mêmes Championnats que les joueurs colombiens ou polonais. On se connait. Alors que les Japonais... «On va s'arracher comme des chiens» À votre poste, entre Falcao et Lewandowski, il pourrait y avoir de sacrés duels à distance...



Lire :

Oui, et ça va être excitant. Mais, nous, on a aussi des joueurs comme Sadio Mané qui évoluent dans les mêmes clubs que ces grands joueurs.Lire : Le calendrier et les horaires de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 Vous ne faites pas encore partie des 23, mais disputer une Coupe du monde est-il un rêve pour vous ? Ce sont des rêves de gosse, tout le monde veut en jouer une. Mais, en fait, c'est même plus que ça. Quand on était jeunes, on voyait par exemple les grands frères de la Coupe du monde 2002 qui nous faisaient rêver. Se dire qu'on va peut-être avoir la possibilité de le faire aussi ne peut que nous rendre fiers. On va s'arracher comme des chiens, avec l'envie de se donner et de mouiller le maillot.

Avec tout un peuple qui sera évidemment derrière vous... (Enthousiaste) Ah ça... Je pense même que ce sera toute l'Afrique qui sera derrière nous, ça c'est sûr.»







France Football.fr

