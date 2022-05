CM des Sourds-Muets: un explosif Sénégal vs Allemagne en quarts de finale pour l'exploit Après trois victoires et un match nul, le Sénégal s'est ouvert les portes des quarts de finale et ira à l'assaut de l'Allemagne ce mardi à 14h heure locale et 17h GMT.

Le Sénégal a marqué la bagatelle de onze (11) buts en quatre rencontres pour quatre buts encaissés. Ce mardi, les champions d'Afrique tenteront l'exploit de sortir l'Allemagne en quarts de finale de la compétition.



Dans la matinée, l'Ukraine se frottera contre l'Italie et la France jouera une place en demie devant l'Iran.



A 14h, la Pologne qui avait tenu tête au Sénégal en match de poule (2-2), tentera de passer devant la Turquie.



Le programme des 1/4 de finale





Ukraine vs Italie (10h, heure de Brésil, 13 H GMT)



Iran vs France (10h, heure de Brésil, 13 H GMT)



Sénégal vs Allemagne (14h heure locale, 17h GMT)



Pologne vs Turquie (14h heure locale, 17h GMT)







