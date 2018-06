CM2018 : Kalidou Koulibaly - Salif Sané, l'axe du bien Kaluga (Moscou), 17 juin (APS) – L’axe central composé de Kalidou Koulibaly et de Salif Sané expérimenté durant une bonne partie de la préparation, en plus d’une grande performance attendue, serait appelé à faire partager sa connaissance des joueurs majeurs polonais lors de l’entrée en scène des Lions, ce mardi à Moscou.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juin 2018 à 08:24 | | 0 commentaire(s)|

Avec Kalidou Koulibaly, le staff technique national dispose d’un défenseur central parmi les meilleurs du monde mais qui se trouve être un coéquipier à deux joueurs majeurs de la Pologne, le milieu de terrain Piotr Zielinski et l’attaquant Arkadiusz Milik. Le milieu de terrain de Naples considéré comme le futur Kevin De Bryune est attendu pour porter à bout de bras la sélection polonaise après un Euro 2016 raté. Quant à Milik longtemps blessé, il est revenu à temps pour former un duo de tous les espoirs avec Robert Lewandowski, l’attaquant du Bayern Munich. S’il n’est pas aussi prolifique que le buteur munichois, il dispose de statistiques avec 5 buts en 15 matchs de championnat. Au sujet de Lewandowski considéré à juste raison comme le danger numéro 1 de la Pologne, il est connu de tout le monde notamment de Salif Sané, qui a quitté en fin de saison dernière, Hanovre pour Shalke 04. D’ailleurs, le défenseur sénégalais n’a pas manqué de signaler qu’il connait les ficelles pour mettre hors d’état de nuire le buteur polonais, qui sera surveillé comme du lait sur le feu. Les internationaux Lukasz Piszczek(Dortmund) et Jakub Blaszczykowski (Wolfsburg) sont des joueurs réguliers de la Bundesliga allemande susceptibles d’être des titulaires potentiels dans le groupe polonais et que Salif Sané a eus à croiser à plusieurs reprises. En plus de ces deux défenseurs centraux, Aliou Cissé dispose dans sa sélection de deux footballeurs ayant foulé la pelouse du Spartak stadium dans un passé récent. Moussa Konaté, l’ancien attaquant de Krasnodar, a évolué de 2012-2014 dans le championnat russe. Sadio Mané a joué sur ce terrain lors de la phase de la Ligue des champions en septembre dernier. Le Spartak et Liverpool étaient dans le groupe E en compagnie de Maribor (Slovénie) et du FC Séville (Espagne).





SD/ASB



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook