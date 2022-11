CM2022: Le Sénégal qualifié, Koulibaly sauve les lions

Tout a très bien commencé pour les hommes d'Aliou Cissé, lorsque Ismaïla Sarr a ouvert le score. L'attaquant de 24 ans a transformé un penalty qu'il a lui-même obtenu (43e, 1-0).



L'Équateur, qui doit obtenir au moins un point pour espérer voir les huitièmes de finale, est revenu des vestiaires en seconde période avec de biens meilleures intentions, jusqu'à trouver le but qu'ils attendaient tant.



Peu après l'heure de jeu, Moses Caicedo est venu remettre les deux équipes à égalité en trompant Mendy suite à un corner dévié par Valencia (1-1, 66e).



Mais le Sénégal était loin d'abdiquer. Seulement deux minutes plus tard, Koulibaly est venu redonner l'avantage aux Lions de la Téranga d'une magnifique demi-volée dans la surface (1-2, 68e). Le Sénégal ne lâchera pas le morceau et se qualifie pour les huitièmes de finale.