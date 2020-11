CNG: Alioune Sarr et son équipe félicités ce jeudi, la nouvelle team installée Une cérémonie de félicitations et de remerciements de l’équipe sortante du CNG de lutte aura lieu ce jeudi 05 novembre et sera suivie de la publication de l’arrêté de nomination de la nouvelle équipe du CNG

Le Ministre des Sports, Monsieur Matar BA, dans un communiqué parvenu à Leral, reçoit le jeudi 05 novembre 2020, à partir de 15 heures 30, au siège du ministère sis à la Zone B, l’équipe sortante du CNG.



Ce sera l’occasion de les féliciter et de les remercier pour le travail accompli durant 26 années d’exercice.



Cette cérémonie sera suivie à 17 heures, de la publication de l’arrêté de nomination de la nouvelle équipe du CNG.







