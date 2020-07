CNG - Sitor Ndour: "5000 personnes réclament le départ de Alioune Sarr" L'arbitre Sitor Ndour, depuis sa radiation n'arrête plus d'attaquer le Dr Alioune Sarr, président du Comité national de gestion de la lutte (Cng). Ce dernier affirme qu'une pétition de 5000 personnes veut son départ.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juillet 2020

Le radie estime qu'"au vu de la situation, il (nldr: Alioune Sarr) doit quitter. Il n'en peut plus comme l'a dit Yékini. Il veut tout faire à la palce des autres", se désole l'arbitre du combat controversé Tapha Guèye -Baboye.

Selon ses dires, "une pétition de 5000 personnes réclame son départ" et Sitor d'interpeller le ministre des Sports, Matar Bâ sur leur radiation: "je lui rappelle que c'est un arrêté ministériel qui nous avait nommé".



