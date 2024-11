CNG de Lutte : Malick Ngom prend la relève de Bira Sène dans un esprit de sérénité Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2024 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ CNG/ Saliou Ndong La cérémonie de passation de service entre Bira Sène, l'ancien président du Comité National de Gestion (CNG) de la lutte, et son successeur, Pierre Malick Ngom, s'est tenue jeudi à l'Arène nationale. Ce moment solennel a offert à Bira Sène l'opportunité de s'adresser non seulement à son successeur, mais également au monde de la lutte, selon le rapport de Senego. Nommé par la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, Pierre Malick Ngom a officiellement pris la tête du CNG ce jeudi. La cérémonie a été marquée par des échanges émouvants entre les membres du bureau sortant et ceux du nouveau comité, soulignant ainsi l'importance de cette transmission de responsabilité dans un secteur sportif essentiel. L'installation officielle du nouveau comité se fera dès que la disponibilité de la ministre Khady Diène Gaye le permettra.



