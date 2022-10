CNLS: Un projet de 650 millions FCfa pour lutter contre le VIH, le paludisme et la tuberculose Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 17:27 | | 0 commentaire(s)| Pour renforcer l'accès aux soins, incluant la prévention, le diagnostic et la prise en charge des maladies, notamment du VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose, un projet dénommé "Continius- PV" a été lancé. Pour un coût de 650 millions FCfa, financé par une entreprise française, ce projet vise quatre régions, Kaolack, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, pour une durée de 3 ans. Son objectif est de déployer des véhicules de soins de proximité, pour lutter contre ces trois maladies.



