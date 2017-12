CNLS: journée "Portes ouvertes" pour des messages adaptés par rapport au VIH /Sida Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2017 à 15:13 commentaire(s)|

COMMUNIQUE DE PRESSE



Dans la lancée de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le Sida, la Division de Lutte contre le Sida et les maladies Infectieuses (DLSI) organise une journée "Portes ouvertes". Cet événement est prévu Samedi 23 Décembre 2017 à partir de 09 h dans l’enceinte de l’Institut d’Hygiène Sociale(IHS) (ex Polyclinique, rond-point Poste Médina).



Le but est de renforcer la communication sur le VIH-Sida pour l’appropriation de la stratégie des 3x90 et l’élimination de la transmission de la mère à l’enfant d’ici 2020.



La riposte à l’infection par le VIH/SIDA est arrivée à un tournant décisif, et « mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 en passant par l’atteinte des 90-90-90 » en 2020, est le nouveau challenge pour la communauté internationale. Le Sénégal à l’instar de la communauté internationale, s’est engagé sur la voie de l’accélération visant à mettre fin à l’épidémie de sida dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) par la mise en place d’une nouvelle stratégie dénommée TATARSEN, soit tester, traiter et retenir les PVVIH.



Cette journée "Portes ouvertes" est l’occasion de délivrer des messages adaptés par rapport au VIH /Sida, qui n’est plus une maladie mortelle, mais une pathologie chronique, prise en charge par les prestataires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. C’est également un moyen de communiquer sur les missions et services de la DLSI du MSAS pour une bonne appropriation de la lutte contre le sida par les communautés.



Il s’agit ainsi de Renforcer la prévention des IST/ Sida au sein de la population et vulgariser les activités de la DLSI, de donner aux populations les bonnes informations par rapport au VIH / Sida, en plus de consultations gratuites suivies de dépistage VIH en collaboration avec la région médicale de Dakar.





PROGRAMME

08 H 00 Démarrage des consultations et du dépistage VIH à l’IHS

09 H 00 Départ caravane des deux unités mobiles

Mise en place des invités

10 H 30 - 11 H 00 Cérémonie officielle Mots de bienvenue du chef de la DLSI

Allocution du Directeur de l’IHS

Allocution de Secrétaire Exécutive du CNLS

Allocution du Représentant Résident de l’ONUSIDA

Allocution du Représentant du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale 11 H 00 - 11 H 30 Animation sketch

11H 30 - 12 H 30 Débat sur l’actualité du VIH avec comme intervenants : Secrétaire Exécutive du CNLS

Directeur de la lutte contre la Maladie

Chef de la DLSI

Représentant du LBV

Directeur Pays de IntraHealth

Directrice Exécutive de l’ANCS

Directeur de Enda Santé 12 H 30 - 13 H 00 Visite des stands par les officiels

13 H 00 Pause déjeuner

14 H 00 - 16 H 00 Poursuite des consultations et dépistages VIH

Table ronde sur l’eTME : rôle des femmes pour l’élimination

de la TME avec comme intervenants : Association des Sages Femmes

Association des Badjanou Gokk

Représentant du CNLS

Responsable PTME, DLSI

Direction Santé de la Mère et de l’enfant

Région Médicale de Dakar

Secrétaire Exécutive de la SWAA



















Dans la lancée de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le Sida, laorganise uneCet événement est prévu).Le but est de renforcer la communication sur le VIH-Sida pourLa riposte à l’infection par le VIH/SIDA est arrivée à un tournant décisif, et « mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 en passant par l’atteinte des 90-90-90 » en 2020, est le nouveau challenge pour la communauté internationale. Le Sénégal à l’instar de la communauté internationale, s’est engagé sur la voie de l’accélération visant à mettre fin à l’épidémie de sida dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) par la mise en place d’une nouvelle stratégie dénommée TATARSEN, soit tester, traiter et retenir les PVVIH.Cette journée "Portes ouvertes" est l’occasion de délivrer des messages adaptés par rapport au VIH /Sida, qui n’est plus une maladie mortelle, mais une pathologie chronique, prise en charge par les prestataires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. C’est également un moyen de communiquer sur les missions et services de la DLSI du MSAS pour une bonne appropriation de la lutte contre le sida par les communautés.Il s’agit ainsi de08 H 00 Démarrage des consultations et du dépistage VIH à l’IHS09 H 00 Départ caravane des deux unités mobilesMise en place des invités10 H 30 - 11 H 00 Cérémonie officielle11 H 00 - 11 H 30 Animation sketch11H 30 - 12 H 30 Débat sur l’actualité du VIH avec comme intervenants :12 H 30 - 13 H 00 Visite des stands par les officiels13 H 00 Pause déjeuner14 H 00 - 16 H 00 Poursuite des consultations et dépistages VIHTable ronde sur l’eTME : rôle des femmes pour l’éliminationde la TME avec comme intervenants :

Accueil Envoyer à un ami Partager