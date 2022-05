CNTS FC : Cheikh Diop loue les efforts de l'Etat et revient sur les projets de la Centrale Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mai 2022 à 13:15 | | 0 commentaire(s)| Le mouvement syndical affirme avoir pris la décision de s'impliquer davantage aux côtés des mouvements de lutte. Par ailleurs, Cheikh Diop, Syndicaliste, Secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs du Pétrole et Gaz du Sénégal (SNTPGS) et fondateur de la centrale Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement (CNTS/FC) encourage l'Etat pour les actes déjà posés et revient sur leur projet de mise en place.



