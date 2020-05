CNTS: Le Sénégal manque de sang !

L’apparition de la pandémie du coronavirus et le Ramadan, ont provoqué une rareté d’opérations de dons de sang.



Ceci qui fait que le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) manque de sang.



« Les frigos sont vides. Il n’y a plus de stock de sang disponible. Les malades attendent d’être perfusés. Il y a une pénurie de sang », alerte la chargée de la communication de la CNTS, Fatou Kiné Diop Dionne dans les colonnes de "L’Enquête".





