COALITION "MACKY 2012" : Me MOUSSA DIOP REMPLACÉ PAR FATOUMATA GUEYE DIOUF Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

La Coalition ’’Macky2012’’ a un nouveau chef de file, en la personne de Fatoumata Guèye Diouf. La remplaçante de l’ancien directeur de Dakar Dem Dikk (DDD), Maître Moussa Diop, est la Directrice de l’évaluation et du Suivi au Ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et Solidaire.



Par ailleurs, Fatoumata Guèye Diouf est la 2e adjointe à la mairie des HLM. C’est une première qu’une femme dirige cette coalition de partis qui a porté la candidature de Macky Sall à l’élection présidentielle de 2012.





Source : Source : https://www.jotaay.net/COALITION-MACKY-2012-Me-MOU...

