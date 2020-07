CODI-19: L’APR salue les mesures sociales de Macky Sall

Mercredi 22 Juillet 2020

Dans un communiqué envoyé à exclusif.net, l’Alliance Pour la République (APR) salue les mesures présidentielles prises dans le cadre de la gestion sanitaire, économique et sociale de la pandémie de Covid-19.



« Le Programme de Résilience Economique et Social, doté de 1000 milliards de francs, aura également permis à l’Etat du Sénégal, de mettre en fonction plus d’une trentaine de centres de traitement sur l’étendue du territoire national, d’assurer la distribution de denrées alimentaires à plus d’un million de ménages, la prise en charge des facture d’eau et d’électricité pour les tranches sociales, ainsi qu’une aide financière de 12,5 milliards aux Sénégalais de la diaspora, l’appui au secteur privé, la préservation de l’emploi, l’approvisionnement en denrées, hydrocarbures et produits pharmaceutiques », magnifie l’APR.



Par ailleurs, l’Alliance Pour la République apprécie à sa juste mesure pour s’en réjouir, la décision prise par le Président de la République, de doter le monde rural de ressources budgétaires d’un montant de 60 milliards de francs, pour la présente campagne agricole contre 40 milliards lors de la précédente. Ainsi, à côté de l’élevage, la productivité agricole permettra au notre pays de rester sur sa trajectoire vers l’autosuffisance alimentaire et la généralisation du consommer local.



Dans le même élan, l’APR félicite le Chef de l’Etat et le Gouvernement, pour la solution d’apaisement apportée au différend opposant la SEDIMA aux populations de Ndengler, en accord avec le respect des dispositions consignées dans le cadre légal de la gestion foncière de notre pays.





Source : Source : https://www.exclusif.net/CODI-19-L-APR-salue-les-m...

