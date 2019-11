COMMUNIQUE CNLS - 1ER DECEMBRE : Célébration de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida

Le Thème de cette 31éme édition est « Les organisations communautaires font la différence » et s’explique par le rôle non négligeable joué par la société civile dans tous les enjeux de la riposte au VIH.

C’est l’occasion pour la communauté internationale de rendre un hommage mérité aux organisations communautaires pour leur contribution aux efforts de lutte contre le Sida au côté des pouvoirs publics.

Pour le CNLS et l’ensemble de ses partenaires, la JMS est un fort moment de plaidoyer, de mobilisation, mais aussi, de communication autour des grands enjeux de la riposte au VIH.



Le CNLS a saisi l’opportunité de l’organisation de la journée mondiale de lutte contre le Sida pour mettre pour mettre le focus sur les enfants vivant avec le VIH d’où le sous thème : PRISE EN CHARGE DES ENFANTS VIVANT AVEC LE VIH : LES COMMUNAUTÉS FONT LA DIFFERENCE »

La cérémonie officielle de lancement de la JMS aura lieu le dimanche 01 Décembre 2019 à partir de 09h 00 à l’Esplanade du Grand Théâtre.



Elle sera présidée par Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Mme Ndéye Saly DIOP DIENG sous la présidence d’honneur du Ministre de la Santé, vice-président du CNLS, M.Abdoulaye DIOUF SARR.