COMPLICATION AVEC LE VARIANT DELTA: La conjonctivite parmi les symptômes du Covid-19

Décidément, le variant Delta n’a pas encore fini de nous surprendre. Une toute nouvelle facette de la maladie à coronavirus vient d’être découverte : la conjonctive fait désormais partie des symptômes. C’est à travers une note de son secrétaire général que la Société sénégalaise d’ophtalmologie a confirmé l’information.



En plus d’être très virulent, le variant Delta a fini par briser toutes les barrières des caractéristiques connues du coronavirus. Chaque semaine qui passe, des informations confirmant la complexité du virus de la 3ème vague sont révélées. Cette fois ci, il s’agit d’un nouveau symptôme qui se manifeste par la conjonctivite. La Société sénégalaise d’ophtalmologie tient donc à attirer l’attention de ses membres sur la multitude de cas de conjonctivite qui se révèlent positifs au coronavirus après. «Nous attirons votre attention sur les manifestations suivantes récemment observées : conjonctivite unie ou bilatérale, avec hyperhémie diffuse persistante, avec ou sans hémorragies sous conjonctivales, avec ou sans sécrétions, et très contagieuse», a fait savoir le secrétaire général de ladite structure. Cette conjonctivite est retrouvée, selon la Société sénégalaise d’ophtalmologie, particulièrement chez les enfants et les jeunes. En dehors de ces signes, on peut aussi noter la trabéculite avec hypertonie majeure d'installation rapide et la panuvéite.

A en croire le secrétaire général de la Société sénégalaise d’ophtalmologie, ces manifestations qui s'apparentent à celles des adénovirus ont été dans plusieurs circonstances retrouvées chez des patients positifs au Covid. Heureusement qu'elles sont améliorées par le traitement à l'azithromycine ; malheureusement, elles peuvent ne pas disparaître complètement et nécessitent parfois l'adjonction d'antiviraux locaux, voire per os. «Dans ce contexte de pandémie, veuillez garder à l'esprit qu'il peut s'agir de Covid, même en l'absence de signes respiratoires, et restez prudents», souligne t-on dans la note.

Ndèye Khady DIOUF



Source : https://www.jotaay.net/COMPLICATION-AVEC-LE-VARIAN...