CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LA CRISE DE LA PRESSE : L’accès à la Maison de la presse interdit aux patrons de presse qui donnent un autre rendez-vous demain

L’administration de la Maison de la presse a refusé hier l’accès de l’édifice au Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps). Le patronat de la presse avait convoqué les journalistes pour une conférence de presse. Malheureusement, la rencontre n’a pas eu lieu au lieu indiqué, mais dehors d’où Mamadou Ibra Kane a donné rendez-vous demain.



Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) interdit d’accès à la Maison de la presse. C’est ce qui s’est passé hier. Face à ce refus, les membres du Cdeps ont directement accusé le régime d’avoir un plan de musellement de la presse privée. Mamadou Ibra Kane, très en colère, met tout sur le dos de l’administrateur. «L’administrateur de la Maison de la presse m’avait pourtant donné des assurances hier (dimanche 19 janvier 2025) que les dispositions nécessaires seront prises pour la tenue de cette conférence de presse. Malheureusement, il ne m'est pas revenu et aujourd'hui, ses propres services ont tenté de rentrer en contact avec lui, mais n'ont pas pu le joindre. Le résultat final, c'est qu'on interdit la Maison de la presse au patronat de la presse», informe le président du Cdeps, déçu par l’attitude de l’administrateur Sambou Biagui.

Toutefois, il lance au président de la République et aux partenaires un appel. «Nous prenons acte de cette situation orchestrée par le nouveau régime. Le Cdeps lance un appel au président de la République Bassirou Diomaye Faye, mais également aux partenaires du Sénégal pour que la tentative de musellement de la presse ne puisse aboutir. Il y va de la démocratie au Sénégal, il y va du développement du Sénégal et aucune politique de souveraineté ne pourra être couronnée de succès si la presse est réprimée», affirme-t-il. Très en colère, Mamadou Ibra Kane rappelle que c’est la presse qui a permis de réaliser trois alternances politiques. Donc, «le Sénégal a intérêt et a besoin d'une presse libre et indépendante, d'une presse plurielle, quelles que soient les sensibilités politiques», rappelle-t-il.

Il a finalement donné un second rendez-vous demain pour tenir la conférence de presse.

BMS





Source : https://www.jotaay.net/CONFERENCE-DE-PRESSE-SUR-LA...