CONFIDENTIEL DE 'BES BI LE JOUR' DE CE JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Baadoolo - Ils regardent sans voir !

Dalal xel leegui mou feess ! Le chômage tout chaud fait perdre la tête. Le sale air de ceux qui n’ont plus de salaires est encore plus grave. Députés yii sakh dagni yeexa fayeekou ! Baadoolo yii nak… Y en a qui vous regardent mais qui ne vous voient pas. D’autres vous écoutent mais ne vous entendent pas. Dans la tête, l’esprit est plein d’images et de paroles qui se succèdent. Des casse-têtes, au propre comme au figuré. C’est que nak deukk bi moom, kou wax ak kou waxoul rekk leu. Moo tax concours élèves-maîtres comme marché. Bonne chance !

Plans d’action prioritaires Le Pm presse les ministres de présenter leurs résultats

En Conseil des ministres ce mercredi, le Premier ministre a rappelé la «haute priorité» accordée par le président de la République à «l’évaluation périodique de l’action gouvernementale». Il a demandé aux ministres «d’élaborer l’état de mise en œuvre, à fin septembre 2024, des plans d’action prioritaires de leurs départements ministériels respectifs». Ousmane Sonko veut ainsi se rendre compte de «la différenciation imprimée à l’approche gouvernementale des politiques publiques, comparativement aux précédentes». Une volonté de consacrer la rupture avec la gestion de Macky Sall. «Il conviendra, dans ce cadre, de présenter de manière factuelle et documentée, les résultats satisfaisants obtenus, en si peu de temps, dans différents domaines».

Protection sociale et solidarité nationale Diomaye veut élargir les bourses de sécurité à de nouveaux bénéficiaires

Le gouvernement entend accélérer le volet social, notamment la protection des couches vulnérables. Alors que des voix commencent à dénoncer un « blocage » des bourses de sécurité familiales depuis l’arrivée du régime, le chef de l’Etat s’est interrogé, hier, sur «l’efficacité du dispositif public de solidarité nationale». C’est ainsi qu’il a indiqué, ce mercredi, en Conseil des ministres, «l’urgence de refonder la politique de solidarité nationale et de protection sociale par un meilleur ciblage et une mutualisation des interventions publiques auprès des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société». Dans ce sens, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur «l’impérieuse nécessité d’actualiser et d’élargir à de nouveaux bénéficiaires les programmes des bourses de sécurité familiale, de cartes d’égalité des chances, de couverture sanitaire universelle et de transferts sociaux en général». Ce qui devra assurer, à court terme, dit-il, « une convergence des objectifs et une optimisation soutenue des ressources globalement destinées à la protection sociale». Il a demandé, pour ce faire, «l’actualisation régulière du Registre national unique (Rnu)».

Collision entre un particulier et un camion - 2 morts et 7 blessés à Nabadji Civol

Ce mercredi, peu avant 8h, un véhicule particulier et un camion sont entrés en collision à l’entrée de Nabadji Civol, dans le département de Matam, faisant ainsi 2 morts et 7 blessés. Trois blessés sur les sept sont dans un état critique. L’une des personnes décédées sur le coup était coincée dans le véhicule «particulier» et a pu être retirée par les sapeurspompiers. Les corps sans vie et les blessés ont été évacués à l’hôpital de Ourossogui.

Pèlerinage à la Mecque - Le Général Mamadou Gaye nouveau Délégué général

Le pèlerinage, c’est maintenant, avait alerté, lundi, les organisateurs privés lors d’une conférence de presse. Le gouvernement s’y prépare et, dans ce sens, un nouveau Délégué général au pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam a été nommé. Il s’agit du Général de division (2s), Mamadou Gaye. Il remplace Boubacar Sarr nommé en février 2023 par le Président Macky Sall. Luimême avait succédé au Professeur Abdou Aziz Kébé.

Responsabilisation des femmes Bpw Sénégal prête à relever les défis

En prélude de la Journée internationale de la Fille prévue le 11 octobre, Business and professional women Sénégal (Bpw), une association affiliée à Bpw International, a visité quelques établissements scolaires à Dakar et dans les régions et, échangé avec les autorités pédagogiques. Bpw Sénégal est composée de femmes leaders influents, d’entrepreneurs, des chefs d’entreprise, des cadres, des femmes d’affaires et des jeunes femmes de carrière Young Bpw, engagées dans une vision de responsabilisation des femmes. L’association se fixe comme objectif de stimuler et encourager chez les femmes et les jeunes filles à acquérir une éducation, une formation professionnelle et continue, à utiliser leurs capacités professionnelles et leur intelligence au bénéfice des autres ainsi qu’à leur propre bénéfice. Membre d’honneur de la fédératrice d’associations luttant contre les cancers gynécologiques, Bpw Sénégal est très actif pendant la campagne d’octobre rose. En collaboration avec la Lisca, des journées de sensibilisation et de consultations gratuites sont organisées pour pouvoir dépister 3000 femmes annuellement.