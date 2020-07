En plus d’avoir validé la promesse tenue hier, au domicile de Babacar Touré, avec le décret portant dénomination de la Maison de la Presse, le chef de l’État Macky Sall a signé un autre décret, au titre des mesures individuelles, qui officialise un changement majeur à la tête de l’Inspection générale d’État (IGE). Désormais, c’est M. Lamine Diom qui est porté à la tête de l’institution. Inspecteur général d’Etat de classe exceptionnelle, il est nommé, Vérificateur général du Sénégal.



À ce poste, il remplace François Collin, le fils du célèbre homme politique Jean Collin. François Collin a officiellement quitté le fauteuil de VGS à la date du 25 juillet. L’article 3 de la loi n° 2011-14 du 8 juillet 2011 abrogeant et remplaçant la loi n° 2005-23 du 11 août 2005 portant statut des Inspecteurs généraux d’Etat, modifiée par la loi n° 2007-17 du 19 février 2007 dispose que le Vérificateur Général du Sénégal dirige l’IGE pour une durée de sept ans, non renouvelable.



Également, Monsieur Sacoura GUEYE, inspecteur de l’Enseignement élémentaire, matricule de solde n° 621654/Z, est nommé, Directeur de l’Institut national d’Education et de Formation des jeunes aveugles (INEFJA) au ministère de l’Education nationale.











































emediasn

Source : https://www.dakarposte.com/CONSEIL-DES-MINISTRES-C...